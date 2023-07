Ma ai campionati italiani giovanili va tutto storto

Sono stati 759 tra esordienti e allievi (maschi e femmine) a dar vita a Darfo Boario Terme in provincia di Brescia, ai sei Campionati Italiani giovanili con una folta rappresentanza della Toscana che ha solo ottenuto alcuni piazzamenti deludendo soprattutto nel settore maschile. Al sabato si sono svolte le tre prove femminili con i successi di Matilde Carretta (Young Arcade) tra le esordienti 1° anno, di Anna Bonassi (Sc Mezzano) nel 2° anno, con buon sesto posto per la toscana Aurora Masi del Team Zhiraf, mentre tra le allieve si è imposta Chantal Pegolo (Conscio Bike Friuli). In questa gara all’ottavo posto la valdarnese Elisa Ferri (Team Zhiraf) campionessa italiana nel fuoristrada.

Ieri le tre gare tricolori maschili con i successi nel primo anno esordienti del lombardo Riccardo Longo (un vero record per lui nel 2023 con 20 vittorie su 20 gare) e del veneto Andrea Endrizzi che già nel 2022 si era imposto sempre nel tricolore esordienti. Per i toscani 16° il fiorentino Mattia Gastasini nella prima gara e 12° il valdarnese Tommaso Roggi nella seconda prova. Infine tra gli allievi la vittoria per distacco con un allungo in discesa del trentino Edoardo Caresia (Forti e Veloci).

In Toscana gli esordienti impegnati nel Trofeo Irriducibili a La Capannina con le vittorie di Francesco Sebastiani (Pol. Milleluci) su Giraldi e Canale e del polacco della Sancascianese Aleksander Kolarski (sempre più bravo) davanti a Benevieri e Spanio.

La terza gara quella degli allievi è stata invece firmata da Pietro Menici del Team Valdinievole che ha preceduto i compagni di squadra Mezzasalma e Rocchi.

Antonio Mannori