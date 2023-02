Ma adesso c’è da blindare il campionato

Cosimo

Zetti

Bene la coppa, ma attenzione al campionato. Che la Fiorentina non fosse attrezzata per gestire tre competizioni lo si era capito da tempo. Succede, è sempre successo, anche alle grandi squadre. Giocare contemporaneamente su tre tavoli non è facile. Soprattutto se non sei abituato a farlo, non hai ancora la mentalità giusta (vedi i due gol segnati dal Braga in poco più di 15 minuti) e ti manca una rosa abbondante. Le difficoltà palesate in campionato sono probabilmente dovute proprio a questo. E allora, arrivati alla fine di febbraio, conviene concentrarsi sulle coppe, due obiettivi che, dati e squadre alla mano, sono alla portata della Fiorentina. Prima di sognare, però, c’è da mettere in sicurezza il campionato, a cominciare dalla gara col Verona, quasi una sfida spartiacque fra il ritorno in una zona di classifica che profuma di Europa e la necessità di iniziare a guardarsi dietro le spalle. Dopo la trasferta con l’Hellas, il calendario propone il Milan in casa. Poi, sarà il turno di andata degli ottavi di Conference. Ecco, vincere col Verona e non perdere col Milan potrebbe portarci in una posizione più tranquilla e darci le energie fisiche e mentali giuste per proseguire con il sogno delle coppe.