Luka è ancora ko: niente San Siro Mandragora sempre più intoccabile

Vincenzo Italiano ha cominciato a riabbracciare i suoi nazionali nella giornata di ieri. Milenkovic, Amrabat (tornato a tempo di record dopo l’amichevole giocata martedì sera a Madrid e pareggiata per 0-0 dal suo Marocco contro il Perù) e Barak stanno bene ed hanno ripreso regolarmente il loro lavoro in gruppo. Da martedì si sta allenando anche capitan Biraghi dopo aver smaltito l’attacco influenzale che gli ha fatto saltare l’allenamento congiunto con il Seravezza di sabato mattina. Anche Luka Jovic è tornato al centro sportivo. Ed intorno all’attaccante serbo si sono concentrate le maggiori attenzioni dello staff medico viola. La bronchite che gli ha fatto saltare la gara con il Lecce e le sfide della Serbia contro Lituania e Montenegro non è ancora del tutto risolta. "Sebbene l’infezione virale sia in via di risoluzione, il calciatore dovrà effettuare allenamenti individuali ancora per qualche giorno prima di potersi riaggregare al gruppo", ha fatto sapere nel pomeriggio di ieri la Fiorentina. Difficile, se non improbabile, la sua presenza a questo punto a Milano. L’altro indisponibile resta Terzic, out ormai da oltre un mese (si fermò il 27 febbraio a Verona) a causa della lesione all’adduttore della coscia sinistra.

Oggi è atteso anche Kouame, che ha giocato 67 minuti martedì da seconda punta nella vittoria della Costa d’Avorio per 2-0 contro le Isole Comore. Il più atteso resta sempre Nico Gonzalez, tornato al gol anche con l’Argentina la notte scorsa nel 7-0 contro Curacao. Gol ed assist (per Messi) che lo riportano a Firenze sicuramente stanco, ma anche galvanizzato. Rientrerà oggi con un volo charter e con ogni probabilità si allenerà con il gruppo soltanto da domani, quando sarà vigilia di Inter-Fiorentina.

In chiave formazione i dubbi rimangono diversi. Sicuro di giocare Terracciano, già in difesa si ripropone il classico ballottaggio a tre per le due maglie dei centrali. Quarta ed Igor possono puntare sul fatto di essere rimasti ad allenarsi a Firenze durante la sosta. Zero dubbi sulle fasce, dove agiranno Dodò e Biraghi. A centrocampo Amrabat riformerà la coppia con Mandragora. Bonaventura e Cabral sono intoccabili (Barak partirà dalla panchina). I dubbi maggiori sugli esterni. Ikoné e Nico i titolari designati. Ma a sinistra (se Gonzalez sarà tenuto a riposo) c’è ampia scelta: da Sottil a Saponara, passando per Brekalo. Stavolta Kouame parte più indietro tornando in gruppo solo oggi.

Alessandro Latini