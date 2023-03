Luco saluta la coppa

LUCO

MERIDIEN GRIFONI

LUCO: Brunelli, Baggiani (40’ Farina), Marucelli (57’ Parri), Arias Arango, Sanni, Buzzigoli, Trotta, Gianassi, Rocchini (50’ Brocchi), Parrini, Cirillo. A disp. Bardazzi, Maretti, Calabrese, Mascherini, Lukolic, Kuka. All. Allori.

MERIDIEN GRIFONI: Lavorini (46’ Bartolozzi), D’Angelo, Lo Russo, Chianese, Foresta, Milianti, Langella (83’ Del Fa), Aquilante (58’ Fattorini), Falorni (92’ Fabbrini), Maiorana, Baroncelli. A disp. Lucarini, Tolaini, Canaj, Tavernari, Sauro. All. Magrini.

Arbitro: Corti di Prato (Orsini di Pontedera e Pellegrini di Prato).

Marcatori: 36’ Foresta, 38’ Cirillo, 42’ Maiorana, 82’ Parrini (r), 91’ Falorni, 93’ Chianese.

GREZZANO - Sfuma nel recupero la finale della Coppa Italia di Promozione per il Luco. I pistoiesi della Meridien Grifoni vanno per due volte in vantaggio, ma i mugellani rimontano.

Nel recupero le reti decisive in favore degli ospiti che chiudono il conto.