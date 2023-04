L’orgoglio del sindaco Vito Maida "Un traguardo voluto da tutti"

Per Rufina è un vero e proprio evento. La promozione della locale squadra dell’Audax nel campionato di Eccellenza rappresenta il coronamento di una stagione da sogno, oltre che il punto di partenza per la costruzione di un progetto serio e duraturo nel tempo. Passato e presente, dunque, che si incrociano nel segno della grande soddisfazione, per un risultato che il campo ha sottolineato in modo ineccepibile. Regalando ai ragazzi ed a tutta la comunità rufinese una soddisfazione tanto grande quanto meritata.

"Quella giocata domenica dai ragazzi della prima squadra dell’Audax è stata davvero una partita straordinaria - dice il sindaco di Rufina, Vito Maida -. Non era facile affrontare l’avversario sul campo ma, anche, novanta minuti attraverso i quali coronare una stagione davvero memorabile. Quello che conta è che dalla prossima stagione l’Audax Rufina giocherà nel campionato di Eccellenza, traguardo importante per tutta la nostra comunità".

Non solo. Il sindaco sottolinea come questo sia "Un risultato che arriva dopo tanti sacrifici e l’impegno di un gruppo affiatato di persone, non solo sul campo. Il merito di questa promozione va sicuramente ai ragazzi, all’allenatore ed a tutto lo staff, ma anche alla società sportiva, che è stata in grado di mettere in piedi un’organizzazione efficiente e precisa come un orologio svizzero. Per questo Voglio ringraziare i volontari della società, i ragazzi della scuola calcio, i tifosi e tutta la comunità. Dobbiamo – conclude il primo cittadino di Rufina – davvero essere tutti orgogliosi di questa fantastica vittoria".

Leonardo Bartoletti