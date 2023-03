Lo sport come mezzo contro la violenza Vertice all’assemblea degli Azzurri d’Italia

Non è stato solo l’appuntamento con l’assemblea dell’Associazione degli Olimpici e Azzurri d’Italia, ma anche lo spunto per un confronto sull’importanza del riconoscimento a livello costituzionale del valore educativo dell’attività sportiva. Su tutto questo, a margine dell’Assemblea sezionale Anaoai convocata a Roma il 10 marzo, hanno riflettuto il prefetto Francesco Tagliente nella veste di presidente della sezione romana dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, insieme con il neuroscienziato Pietro Pietrini, professore in biochimica clinica e biologia molecolare clinica, direttore dell’unità di ricerca MoMiLab, Scuola IMT. È intervenuta anche la presidente nazionale Novella Calligaris per illustrare all’Assemblea i tre progetti realizzati per celebrare il 75° anniversario della Fondazione dell’Associazione: la staffetta con un percorso a tappe Cortina-Milano, traversata a nuoto dello Stretto di Messina e la mostra fotografica itinerante per promuovere l’etica e la cultura ispirata agli ideali olimpici. Quanto al riconoscimento della dignità costituzionale dello sport, è intervenuta l’atleta paralimpica, senatrice Giusy Versace.

"Lo sport – ha detto Tagliente - insieme alla famiglia e alla scuola, costituisce l’asse dei tre principali ambiti di formazione dei ragazzi, affinché da adulti diventino cittadini consapevoli e può prevenire la fragilità e il disagio psichico e psicologico di molti giovani". Sul tema della preoccupazione per il malessere psicologico di tanti giovani, il neuroscienziato Pietro Pietrini, ha affermato che "un disturbo d’ansia o depressivo possono compromettere anche le capacità di un giovane di svolgere le attività proprie dell’età, fino a inficiarne la carriera scolastica. Nel mantenimento del benessere psicofisico dell’individuo gioca un ruolo importante anche l’impegno sportivo che, con le sue buone prassi educative, rafforza l’equilibrio e trasmette al contempo i sani valori di condivisione e di rispetto dello sport. Sicuramente lo sport favorisce la crescita della personalità e previene il disagio psicologico alle origini del bullismo. Il prefetto Tagliente, atleta azzurro di lotta greco-romana, cavaliere di gran croce, stella d’oro e medaglia d’oro al merito sportivo e medaglioa d’oro Fifa, ha aggiunto che "praticare una disciplina sportiva è un’occasione per sentirsi protagonisti del contesto sociale in cui si vive".