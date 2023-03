Lo Scandicci ora è in ritmo Cruciale la sfida a Bagnolo

Dopo il successo con l’Aglianese in casa, domenica a Riccione lo Scandicci ha conquistato la seconda vittoria di fila che ha fatto notizia. Ci voleva anche questo nuovo successo per dare nuova vitalità alla classifica del girone D; soprattutto per il morale che ne aveva bisogno dopo le due sconfitte di fila che avevano tarpato le ali alla risalita. Saranno le restanti sette gare della stagione a far prendere forma alle sentenze definitive. Lo Scandicci avrà tre gare in trasferta e quattro in casa. Ma il successo di Riccione è stato sicuramente più bello per lo Scandicci del tecnico Mirko Taccola. La sua squadra è tornata ad alzare la testa, macinando gioco, creando anche numerose occasioni da gol. Segnali confortanti in vista dello scontro diretto di domenica in casa contro la Bagnolese. "È vero siamo nella direzione giusta – risponde soddisfatto il tecnico dei Blues, Taccola – Ora c’è da perseguire in quanto ancora non abbiamo fatto nulla. Siamo sempre di rincorsa: ci stiamo abituando a questo; rincorrere non è facile".

Quindi, domenica per la salvezza sarà decisiva?

"E’ una prova generale per i play out, vuoi per noi che per loro. La posta in palio è preziosissima, non sarà una sfida facile".

È previsto qualche rientro di spessore nella sua squadra?

"Spero di sì. Valuteremo meglio nei prossimi giorni. Più siamo e più la squadra trae benefici. Però chi ha giocato fino ad oggi lo ha fatto bene dando sempre il massimo".

Giovanni Puleri