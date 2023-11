L’iniziativa al campo di marte. Il giardino di Niccolò si amplia. Galli: "Non ci fermeremo qui»

Nella giornata di ieri sono state inaugurate le nuove strutture ludiche inclusive all’interno del Giardino Niccolò Galli, nel quartiere di Campo di Marte, donate alla città di Firenze dalla Fondazione Niccolò Galli Onlus. L’ampliamento dell’area giochi inclusiva è il terzo intervento che la Fondazione mette in atto all’interno del giardino. L’area infatti era stata inaugurata nel 2018 e ampliata una prima volta nel 2019. Uno spazio che rappresenta un punto di riferimento per tutto il quartiere di Campo di Marte e per la città in generale. Oltre alla famiglia Galli e alla Fondazione erano presenti gli ex viola Marco Donadel e Roberto Galbiati, l’ex capo scouting della Fiorentina Antonio Tramontano, Furio Valcareggi, il presidente del quartiere 2 Michele Pierguidi e tanti altri amici della Fondazione.

"Non ci fermeremo qui", ha promesso Giovanni Galli. "Niccolò è cresciuto in questo giardino, quando ero alla Fiorentina io mi allenavo a pochi metri da questo punto e lui mi aspettava qui. Essere qua oggi a dare un contributo alla nostra comunità ci fa enormemente piacere". "Siamo alla vigilia di Fiorentina-Bologna, come sapete Niccolò è sempre stato legato ai colori viola anche se quando è successo l’incidente vestiva la maglia rossoblù", ha sottolineato l’ex portiere gigliato, che poi ha voluto mandare un messaggio di vicinanza a tutte le persone colpite dall’alluvione, complimentandosi anche con i tifosi di Fiorentina e Bologna per le iniziative organizzate in favore di chi ha subito danni. Alessandro Guetta