Liberi e Forti si prende il ’derby’ Unomaglia lotta, ma si arrende

Unomaglia Vald. me

0

Liberi e Forti Firenze

3

VALDARNINSIEME: Tani 5, Poggi 11, Casimirri 10, Monchi, Mariottini 12, Brogi, Zatini 9, Morandini L., Mori, Moleri, Arnetoli. All. Lapi.

LIBERI E FORTI: Galli 8, Degli Innocenti 15, Sacchetti 18, Baroncelli 8, Neri 1, Toccafondo 2, Alberti 5, Grazia 4, Coluccini L. All. Pucci.

Arbitri: Scialpi e Guacci.

Parziali: 24-26, 13-25, 24-26.

La Liberi e Forti Firenze vince il derby contro l’Unomaglia Valdarninsieme e si attesta a metà classifica del girone di Serie B1, mentre le valdarnesi restano nelle zone di retrovia, ma le possibilità di salvezza paiono comunque immutate. Una gara a tratti intensa, condizionata un pò da qualche svista arbitrale, che aveva visto il buon inizio delle padrone di casa, avanti per 8-6 e poi 16-10. Sul punteggio di 21-17, le fiorentine ingranavano però la marcia, ribaltando a proprio favore l’esito di questo spezzone di partita; alla fine, erano le ospiti, dunque, a prevalere col parziale di 24-26. Le locali accusavano decisamente il colpo e la seconda frazione era totalmente dominata da Sacchetti e compagne che concedevano solo tredici punti alle rivali. Nel terzo set, si tornava sui binari di un certo equilibrio, con l’Unomaglia che si portava sull’8-5, subiva la replica delle avversarie che si avvantaggiavano per 12-16 e ritornava, quindi, a condurre per 21-19, prima di cedere definitivamente ancora sul filo di lana, com’era accaduto nel primo set.

Ma. Fi.