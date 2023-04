Liberi e Forti si arrende Garlasco senza problemi

Volley 2001 Garlasco

3

Liberi e Forti Firenze

0

GARLASCO: Borelli 10, Favaretto 19, Galiero 10, Baldizzone 1, Riso 2, Baggi 5, Lanzarotti 5, Angeleri L., Cozzi. All. Mattioli.

LIBERI E FORTI: Degli Innocenti 10, Sacchetti 11, Baroncelli 1, Alberti 2, Grazia 2, Toccafondo 3, Neri 2, Galli 2, Coluccini L., Casini, Becucci. All. Pucci.

Arbitri: Magnino e Fumagalli.

Parziali: 25-21, 25-14, 25-17.

Il Garlasco in corsa per la promozione, supera agevolmente una Liberi e Forti Firenze che ha ormai centrato il suo primario obiettivo stagionale da neopromossa, ovvero la riconferma in Serie B1. Sconfitta indolore, comunque, per le atlete di Firenze che vanno assolutamente elogiate per aver, come detto, conquistato la matematica salvezza con largo anticipo rispetto all’epilogo del campionato. Dopo la consueta pausa pasquale, Sacchetti e compagne, torneranno in campo il 15 aprile, ospitando il fanalino di coda Caselle.

Ma. Fi.