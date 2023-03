Liberi e Forti show Salvezza più vicina

IGOR VOLLEY TRECATE

0

LIBERI E FORTI FIRENZE

3

IGOR VOLLEY TRECATE: Sassolini 9, Moroni 5, Bosso 3, Brezza 1, Vighetto 10, Cantoni, Bianchi 9, Nagy 3, Badalamenti L. All. Ingratta.

LIBERI E FORTI FIRENZE: Grazia 9, Neri 3, Galli 8, Degli Innocenti 5, Sacchetti 11, Baroncelli 9, Coluccini L., Becucci. All. Pucci.

Parziali: 21-25, 15-25, 19-25.

La Liberi e Forti Firenze riscatta la sconfitta interna della scorsa settimana e mette una seria ipoteca sulla riconferma in Serie B1. Praticamente senza storia il match col Trecate che è stato dominato fin dall’inizio dalle fiorentine. Un’affermazione fortemente voluta e meritata, contro un’avversaria che sta lottando per non retrocedere, scesa in campo sicuramente motivata. Nel prossimo turno, la Liberi e Forti ospiterà il Capannori, sestetto che vanta un solo punto in più delle giocatrici di Firenze.

Ma. Fi.