Liberi e Forti, salvezza raggiunta Larga vittoria su Rimont Genova

Liberi e Forti Firenze

3

Rimont Genova

0

LIBERI E FORTI FIRENZE: Alberti, Becucci 10, Toccafondo 5, Galli 10, Sacchetti 13, Baroncelli 9, Coluccini L. All. Pucci.

GENOVA: Romanin, Scarabottini 14, Montedoro 16, Vecerina 15, Poggi 4, Palazzi 2, Bulla L., Vieri 1, Allegri 3, Truffa, Piccardi. All. Zanoni.

Arbitri: Vannuzzi e Marani.

Parziali: 26-24, 26-24, 25-22.

Missione compiuta: col successo sul Genova, la Liberi e Forti Firenze, centra con largo anticipo la riconferma in serie B1. Complimenti alla matricola fiorentina che anche con le liguri ha mostrato carattere e buone qualità tecniche. Nella prima frazione, le locali si portavano a condurre per 8-5 e 16-12, ma poi subivano la decisa replica delle avversarie che andavano sul 20-21. Nel finale, però, ottima reazione delle atlete di Pucci che si aggiudicavano il set 26-24. Nel game successivo, ancora in cattedra Sacchetti e compagne fino al 21-17; da quel momento, in poi, le genovesi davano vita ad un coraggioso tentativo di rimonta che veniva vanificato dalla precisione delle antagoniste, capaci di vincere ancora sul filo di lana. Infine, nella terza frazione, dopo i parziali di 13-16 e 21-20, erano le gigliate ad allungare il passo, fino al risolutivo 25-22.

Ma. Fi.