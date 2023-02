Liberi e Forti, prove di rivincita Scontro salvezza per l’Unomaglia

Dopo le due infruttuose trasferte in Piemonte, tornano a gareggiare tra le mura amiche, sia la Liberi e Forti Firenze che l’Unomaglia Valdarninsieme. Le fiorentine giocano quest’oggi, alle ore 19.30 alla Paganelli, opposte alla Prochimica Virtus Biella, compagine che è attualmente in terza posizione e quindi in piena corsa per la promozione. Di contro, le atlete dirette da Pucci, stazionano a metà classifica e vorranno ben figurare nei confronti della quotata avversaria, conquistando punti importanti per rimanere ampiamente a distanza di sicurezza dalle retrovie del girone di Serie B1. Un test peraltro non facile che non dovrà essere affrontato con la massima determinazione e concentrazione da parte delle locali.

Domani, invece, alle ore 17,30, le valdarnesi hanno un importante scontro diretto in chiave salvezza, ricevendo l’Acqui Terme, sestetto che è attardato di quattro lunghezze da Casimirri e compagne. Fondamentale, dunque, fare bottino pieno contro le alessandrine; molto importante per centrare l’obiettivo, sarà quindi l’apporto del pubblico, chiamato a gremire l’impianto figlinese.

Ma. Fi.