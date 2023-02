Savis Volley Volpiano

3

Liberi e Forti Firenze

0

SAVIS VOLLEY VOLPIANO: Andreotti 8, Re M. 15, Neffati 3, Zamboni 10, Bazzarone 2, Re V. 13, Costanzo L., Martini. All. Andreotti.

LIBERI E FORTI FIRENZE: Alberti 1, Grazia 6, Toccafondo 1, Degli Innocenti 7, Sacchetti 18, Baroncelli 6, Galli, Coluccini L. All. Pucci.

Arbitri: Mamertino e Barbagallo.

Parziali: 25-17, 25-14, 25-21.

Pronostico rispettato nella sfida fra le torinesi di Volpiano e la Liberi e Forti Firenze. Le padrone di casa, seconde in classifica, non hanno avuto particolari problemi ad imporsi per 3-0, al cospetto di un’antagonista che, solamente, nella terza frazione è riuscita un pò ad impensierire le locali. Nel primo set, dopo un iniziale equilibrio, le piemontesi allungavano il passo, dapprima sul 16-11 e poi si portavano avanti per 21-15, chiudendo, quindi, il game col punteggio di 25-17. Senza storia la seconda frazione, letteralmente dominata dalle padrone di casa che concedevano solo quattordici punti complessivi alle rivali.

Infine, nel terzo e definitivo set, le fiorentine provavano con maggiore determinazione a replicare agli attacchi delle volpianesi che, però, riuscivano ugualmente a prevalere col parziale di 25-21. Una prevedibile battuta d’arresto esterna che non deve essere, quindi, drammatizzata più di tanto dalla compagine allenata da Pucci, che rimane, comunque, a distanza di sicurezza dai bassifondi della graduatoria.

Ma. Fi.