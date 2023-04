Liberi e Forti ko indolore Tie break appassionante

Libellula Bra

Liberi e Forti Firenze

LIBELLULA BRA: Rivetti 5, Faure 3, Batte 13, Venturini 12, Rolando 1, Giombini 26, Monzio 4, Iannaccone 4, Cammardella L., Sordo 8, Sturaro, La Rosa. All. Relato.

LIBERI E FORTI FIRENZE: Alberti 6, Grazia 11, Toccafondo 7, Degli Innocenti 17, Sacchetti 30, Baroncelli 9, Coluccini L. All. Pucci.

Arbitri: Olivieri e Di Francesco.

Parziali: 22-25, 25-22, 25-23, 23-25, 15-13.

Sconfitta indolore per una Liberi e Forti che torna con un punto dalla trasferta in Piemonte, ospite del Bra. Ambedue le formazioni non avevano più particolari ambizioni, avendo centrato anzitempo la permanenza in Serie B1 e danno vita ad un’interminabile, equilibrata ed avvincente partita. Tutte le frazioni, compreso il decisivo tie-break si risolvevano sul filo di lana. Appassionante la sfida offensiva fra Giombini e Sacchetti, con quest’ultima che prevaleva con uno bottino di 30 punti, contro i 26 dell’avversaria. Dopo il forzato turno di riposo, previsto la prossima settimana, la Liberi e Forti chiuderà dunque il torneo con la trasferta a Castelfranco.

Ma. Fi.