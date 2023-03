Liberi e Forti in casa Trasferta per Unomaglia

L’odierno turno del campionato di Serie B1 femminile, vede la Liberi e Forti Firenze ospitare, alle ore 19.30, l’Acqui Terme, compagine che è attualmente in penultima posizione. Le fiorentine, reduci dalla vittoria nel derby col Valdarninsieme, hanno tredici punti in più in classifica rispetto alle piemontesi e dunque paiono godere dei favori del pronostico. Attenzione, però, a non sottovalutare un avversario che farà ovviamente di tutto per conquistare un successo, utilissimo in chiave salvezza. Trasferta a Capannori, invece, per le valdarnesi dell’Unomaglia; una gara che si presenta tutt’altro che facile, dato che le lucchesi sono seste in graduatoria, mentre il Valdarninsieme è a ridosso della zona retrocessione. Da qui in avanti, dunque, occorrerà puntare a fare più punti possibili, dato che le concorrenti per rimanere nella categoria non mancano. Ad oggi, infatti, sono sei le compagini invischiate nei bassifondi della classifica; di queste, tre rimarranno in B1 e le altre scenderanno in Serie B2.

Ma. Fi.