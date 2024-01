"In pista in salute e sicurezza", è stato questo il tema della serata dedicata alla sport e a una delle sue sfumature più curiose e importanti (la salute), serata organizzata dal Lions Club Prato Castello dell’Imperatore.

E per l’occasione, nella sede del Golf Club Le Pavoniere dove si è svolto l’evento, il microfono è andato all’astro nascente del mondo dell’automobilismo, Andrea Kimi Antonelli dell’Academy Mercedes, atteso da un 2024 in F2 con l’ambizione di sognare presto il salto in Formula Uno.

Nel corso della serata si è parlato di come un atleta – dal mondo dei motori a quello del calcio, fino al tennis – deve gestire oltre che una condizione fisica al top, la propria sicurezza alimentare, di smaltimento dei fusi orari, di ore di sonno perse e da recuperare.

Il dibattito è stato animato da Antonio Canu, direttore di gara di Mugello Circuit, da sempre punto di riferimento per la MotoGp e per i suoi piloti, dal dottor Lorenzo Raffo, medico di Formula Medicine, che segue il mondo della F1 e dal nostro giornalista, Riccardo Galli. Presenti alla serata realizzata dalla presidente del Lions Club, Lucia Livatino, il sindaco di Prato, Biffoni.

