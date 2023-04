L’elastico in mediana e la spinta sulle fasce

L’asse mediana centrale Castrovilli-Bonaventura funziona a elastico con Mandragonra in appoggio sulla sinistra; mentre a destra la duttilità di Dodo permette di avere sempre una spinta di trama e ordito. Anche perchè la presenza di Ikone dà ampiezza alla manovra. Quarta si alterna su Nzola con Igor, anche se l’argentino è quasi un incursore aggiunto, visto che dalle sue parti Daniel Maldini non si affaccia, preferendo allargarsi sulla sinistra per provare a tenere Dodo più basso. Risultati modesti, come quelli di Gyasi dalla parte opposta. Squadra compatta, ma un po’ sotto ritmo, con lo Spezia abile a chiudersi e a ripartire. Nella ripresa Fiorentina più dentro al campo avversario. Il cambio dei due esterni offensivi aveva l’effetto di una superiorità più mancata dei viola. Che si infrange sui legni. Peccato.