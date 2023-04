Legnaia, la B arriva nella festa dei 50 anni

Coach Riccardo Zanardo ancora non ci crede e allora è meglio scrivere nero su bianco quanto successo sabato 15 aprile, quando l’Olimpia Legnaia ha battuto 78-64 Agliana e centrato la promozione nella Serie B Interregionale. Una vittoria per la società che questo anno festeggia i suoi cinquanta anni di storia e che per un compleanno così speciale si è spinta dove mai era arrivata. È la vittoria di tutto il quartiere, per dirla con la parole di Zanardo è l’imposizione della "provincia indipendente di Legnaia".

Un quartiere tutto gialloblu, legatissimo alla sua squadra e proprio mentre Zanardo racconta il traguardo raggiunto ecco che passa Ale, uno dei giovani cestisti dell’Olimpia Legnaia, vestito ovviamente con la felpa della società. "Abbiamo investito sul quartiere e il quartiere ci ha dato tantissimo. La forza nostra forza sono i numeri. La politica di questi anni è stata quella di includere e non di escludere, per questo abbiamo tre squadre per annata, per aumentare prima di tutto il livello umano e poi quello sportivo"

Una crescita societaria che ha consentito all’Olimpia Legnaia di diventare ambiziosa, anche se la certezza di poter ambire ad un salto di categoria è arrivata solo a gennaio: "a quel punto abbiamo avuto la certezza che l’obiettivo non era solamente raggiungibile, ma che era obbligatoriamente raggiungibile. Doveva esserlo per gli sforzi della società, per il livello di giocatori che avevamo inserito e anche per la possibilità di essere la prima realtà cestistica di Firenze."

Da settima in classifica al successo finale, l’Olimpia Legnaia ha completato una grande impresa nell’anno del suo cinquantennale: "Una ciliegina sulla torta - afferma il coach - Centrare la promozione era uno dei miei obiettivi a livello personale. Volevo farlo per una società che mi ha sopportato e supportato per 8 anni. Volevo fare un regalo a chi mi ha donato così tante emozioni."

La priorità adesso è concludere la stagione e festeggiare a dovere, tutti gli altri discorsi possono attendere: "Ci sono ancora alcune posizioni da chiarire, compresa la mia. - confessa Zanardo – Certo la voglia è quella di esserci, anche se la Serie B comporta un grande dispendio di energie. Certamente dovremo cavalcare l’entusiasmo di questi giorni. In serie B saremo gli ultimi arrivati, affronteremo il campionato per la prima volta, ma lo faremo con una fame ed un cuore incredibili".

Fabio Ferri