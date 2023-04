"Le mie azzurre pronte per il torneo di Firenze"

Dopo l’ATP 250 maschile al PalaWanny di ottobre il grande tennis torna a Firenze. Stavolta col femminile WTA 125, dal 15 al 21 maggio al Match Ball di Candeli. Fra le attese protagoniste anche molte delle nostre tenniste che, dopo i fasti di un recente passato, stanno tornando in alto. Artefice di questo rilancio è Tathiana Garbin, ex numero 22 al mondo che, chiusa la carriera nel 2011, ha iniziato a lavorare con la Federazione e dal 2016 è capitana della squadra di Billie Jean King Cup, la Davis rosa. La sentiamo mentre, con le sue ragazze, è di ritorno da Bratislava dove l’Italia, battendo la Slovacchia, si è guadagnata l’ingresso nelle finals di BJK Cup a novembre.

Garbin, con i maschi siamo messi bene, con le donne è in atto con successo un ricambio generazionale. Quanto è importante per le giovani l’esperienza di una come lei?

"Questo sport mi ha dato tantissimo, la mia missione è quella di riuscire a trasferire loro gran parte di ciò che ho imparato".

Quali sono le principali regole alle quali si ispira?

"Educazione, amicizia, rispetto e tanto lavoro; in squadra c’è un bel clima, le ragazze sono eccezionali, si allenano con impegno e disponibilità, senza rivalità ma solo con voglia di competere".

Dove vi allenate?

"Al Centro tecnico di Formia dove con Vittorio Magnelli, il direttore, c’è piena intesa e collaborazione".

Oltre alla fiorentina Martina Trevisan, la top del gruppo,attuale numero 20 al mondo, quali sono gli altri punti di forza della squadra e le giovani sulle quali sarebbe disposta a scommettere?

"Ci sono molte ragazze d’interesse. Per citarne solo alcune, oltre a Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti, tutte fra le prime 80, stanno crescendo bene Lucrezia Stefanini, 24 anni, 128 del ranking, e poi Nuria Brancaccio (22 anni), Matilde Paoletti (20), Lisa Pigato (19), Melania Delai (20) e Federica Urgesi, la più giovane, che a soli 18 anni ha vinto recentemente il titolo di doppio juniores a Melbourne agli Australian Open".

A maggio un 125 mila dollari arriva per la prima volta a Firenze. Quanto è importante un torneo così per l’intero movimento femminile?

"Moltissimo, è un’occasione di confronto con giocatrici di qualità più alta, molte già affermate. E’ un passaggio indispensabile per acquisire esperienza".

Un suo giudizio su Martina Trevisan in questa prima parte del 2023.

"Sono molto soddisfatta, è riuscita a consolidare una classifica importante. Ha raggiunto i quarti a Miami confrontandosi al meglio con la kazaha Rybakyna, una top player, dopo aver battuto agli ottavi la lettone Ostapenko: giocatrici che fino all’anno scorso in classifica erano molto più su di lei. Si allena con Matteo Catarsi ma quando non è in raduno ci sentiamo spesso".

Franco Morabito