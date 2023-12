La Canottieri comunali Firenze festeggia 90 anni

Firenze, 16 dicembre 2023 - La Canottieri comunali Firenze compie 90 anni e lancia un calendario di iniziative speciali, tra cui la discesa eco-turistica dell'Arno, dalla sorgente alla foce, in canoa e bicicletta, un'iniziativa, sempre in canoa, lungo la costa toscana oltre a eventi rivolti ai giovani, ai portatori di handicap e alle 'Donne in rosa'.

Presentando il programma per i 90 anni della società, il presidente Giancarlo Fianchisti, ha sottolineato la "lunga storia della Canottieri e i risultati sportivi di notevole livello ottenuti negli anni". Dal 1965 a oggi gli atleti della società hanno conquistato 582 campionati italiani, 456 presenze nella squadra nazionale italiana, 70 medaglie in campionati del mondo e tre atleti alle Olimpiadi.

La Canottieri comunali Firenze, è stato spiegato, nasce nel 1934 come dopolavoro dei dipendenti comunali, con sede sul Lungarno Ferrucci, lo stesso luogo dove si trova tuttora. Ma la permanenza della società nella sua sede storica viene messa in dubbio da presunte irregolarità urbanistiche, che comportano un notevole aggravio di spese per le concessioni demaniali. In particolare, secondo il tribunale della acque la società dovrebbe pagare 300mila euro di oneri maggiorati in quanto occupanti abusivi.

"Dover pagare una cifra simile - ha spiegato Fianchisti - per noi significa chiudere la società, non avremmo alternative". Inoltre per alcuni immobili del Comune che ospitano la società sono sorte problematiche urbanistiche. "La normativa che permette di rimanere sulla riva dell'Arno ha salvato la Rari Nantes - continua - ma lo stesso non è successo per noi. Stiamo cercando di trovare una soluzione e dimostrare che tutti gli edifici della società sono qui da un periodo di tempo sufficiente per dimostrarne la compatibilità urbanistica".

Il presidente ha concluso dicendo che "vorremo rimanere qui perché è il punto ideale per fare canoa dato che abbiamo bisogno di avere sempre in vista il fiume per motivi di sicurezza. Abbiamo un dialogo avviato con il Comune e speriamo di risolvere positivamente".