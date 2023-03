Laurenziana, semifinale in trasferta

La Laurenziana giocherà la semifinale in gara unica della Coppa Toscana di Seconda Categoria mercoledì 15 marzo alle 19 a Borgo a Mozzano contro i lucchesi del Corsagna. La gara era stata rinviata lo scorso 1° marzo per campo impraticabile. La vincente affronterà nella finale del "Bozzi" delle Due Strade il San Gimignano, che ha vinto 2-0 sul campo dell’Atletico Levane Leona. Nella Coppa Fringuelli di Terza Categoria si sono giocate mercoledì scorso le gare di andata delle semifinali. L’Atletico Esperia ha battuto per 1-0 la Virtus Rifredi, mentre Vaglia e Atletico Figline hanno pareggiato per 1-1, con reti del mugellano Ulivi e del valdarnese Iuorio. Le sfide di ritorno, a campi invertiti, si giocheranno il 22 febbraio. Nei quarti di finale, in gara secca, successi per Virtus Rifredi (1-0 sul San Michele Cattolica Virtus), Vaglia (3-1 dopo i rigori sul campo del Carraia), Atletico Esperia (2-0 sul Mercatale) e Atletico Figline (2-1 sul campo del Carbonile).