In Promozione, dopo l’impresa nell’anticipo di sabato contro il Lebowski battuto per 4-2 (doppietta di Bachi, Cicalini, Rosi, Celentano, Castri) l’Audax Rufina si gode la prima domenica da capolista del girone B. Nel prossimo turno il Lanciotto Campi che era al vertice da tre settimane (ieri ha riposato) contro la Rufina punta al contro sorpasso.

Montelupo-Grassina 0-0 Col Montelupo che in casa concede poco, il Grassina di Cellini si prende un punto utile.

Dicomano-San Piero 1-2 Il San Piero a Sieve fa la grande impresa. Una vittoria nel derby in rimonta firmata da Jori e Maenza, lascia a mani vuote il Dicomano (il gol è di Marrani) sempre penultimo.

Affrico-Quarrata O. 3-1 L’Affrico di Tognozzi resuscita grazie a Ghaderi (doppietta) e a Stella. Il gol degli ospiti porta la firma di Raimondo.

Antella 99-Luco 0-0 Il grande lavoro delle difese e la giornata poco felice dei rispettivi attaccanti, lascia il risultato in perfetto equilibrio.

Rignanese-Calenzano 1-1 Parità al termine di una gara vibrante che la Rignanese reclama per il rigore non concesso nel finale su Vestri. I marcatori: Simoni per il Calenzano, Pruneti per i locali.

