Lastrigiana-Firenze Ovest, che brividi Il derby mette in palio punti salvezza

Ultimo sabato di anticipi della stagione per il girone "B" del campionato di Eccellenza, giunto a quattro gare dal termine della stagione. Alle 14.30, oltre a Lastrigiana-Firenze Ovest si gioca anche Nuova Foiano-Castiglionese (arbitro Scarano di Seregno), altro antipasto della 14ª giornata di ritorno. Per quanto concerne le squadre fiorentine, oggi sull’impianto del "Ferenc Puskas" di Signa, già utilizzato dalla Lastrigiana in altre occasioni, si gioca l’attesa sfida fra la squadra allenata da Bartalucci e il Firenze Ovest del tecnico Angiolini. Che sia una partita determinante è scontato, in quanto guardando la classifica entrambe mirano a racimolare punti salvezza.

La Lastrigiana con i sei punti di vantaggio nei confronti dell’Ovest, affronta questa penultima gara casalinga della stagione con meno assillo per puntare ai tre punti necessari a rinforzare la propria posizione. Stesso discorso vale per il Firenze Ovest che per inseguire la salvezza ai play out, dovrà capitalizzare al massimo la gara e sperare che la Chiantigiana domani non produca punti, come pure oggi la Nuova Foiano che affronta una Castiglionese che mira al posto play off, non smuova la classifica. Inoltre, l’Ovest in considerazione che all’ultima giornata di campionato dovrà effettuare la sosta di turno, oltre che con Lastrigiana, con Porta Romana e Sinalunghese si gioca il futuro. Pertanto, sfida difficile per entrambe anche in considerazione che le squadre lamentano assenze.

Nella squadra di casa non ci saranno Calonaci, Ammannati e Barzini squalificati e Fioravanti infortunato. Il tecnico biancorosso oltre a recuperare il difensore Biondi, farà affidamento su Bandini e Borgioli in difesa, mentre a centrocampo potrebbe schierare Terzani, Crini e Lenzini. Nel Firenze Ovest mancheranno Arrighi per squalifica e l’attaccante Pecchioli per infortunio. Col recupero del portiere Daddi, fra i pali probabile ballottaggio con De Carlo. Per il resto c’è da verificare l’utilizzo delle quote, con Torrente, Lakti, Samuele Verdi e Vettori a disposizione.

Giovanni Puleri