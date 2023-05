L’Aquila tira fuori gli artigli San Donato Tavarnelle deluso

Aquila Montevarchi

1

San Donato Tavarnelle

0

AQUILA MONTEVARCHI: De Gennaro, Gori, Lucatuorto, Nardi (46’ Cocci), Poggesi, Cappelli, Casagni, Morozzi, Boncompagni (70’ Parrini), Croci, Lorenzini (70’ Tommasini). All.: Falagiani.

SAN DONATO TAVARNELLE: Onori, Forconi, Ferraro, Gorfini, Romano (70’Costantini), Melosi (70’ Marini), Mugnaini (60’ Manetti), Papalini, Borri, Corti (60’ Fratini), Travaglini (70’ Mannucci). All.: Berchielli.

Arbitro: Ubaldi di Roma.

Marcatori: 59’ Boncompagni.

MONTEVARCHI – Penalizzato dalle due settimane di sosta forzata, il San Donato Tavarnelle di Berchielli, pur affrontando la sfida con determinazione è stato costretto a cedere di misura al Montevarchi nella finale play off di andata del girone B di Lega Pro del campionato Primavera 4. Su un rinvio del portiere Onori, la squadra di casa raccoglie palla con Boncompagni che da 25 metri sferra un bolide che finisce alle spalle del portiere. Dopo il gol il Montevarchi ha forzato il ritmo, a caccia della seconda rete, che avrebbe messo in serie difficoltà il San Donato Tavarnelle, ma l’occasione più ghiotta dei padroni di casa è andata a stamparsi sulla traversa della porta difesa da Onori. Gli ospiti non si sono persi d’animo e hanno cercato di contrattaccare a più riprese, ma alla fine la mancanza del ritmo partita, dopo due settimane di stop ha reso vano ogni tentativo di rimonta. La rivincita sabato prossimo alle 15 al “Pianigiani“ di Tavarnelle.

G.P.