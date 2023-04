Lanciotto vs Sansovino Sfida in campo neutro con la finale nel mirino

La post season del campionato di Promozione oggi prevede le semifinali playoff in campo neutro fra le squadre classificate seconde dei quattro gironi. A rappresentare il girone "B" è la squadra fiorentina del Lanciotto Campi del tecnico Selvaggio che oggi allo stadio "Fedini", ore 16, affronterà la Sansovino (girone D) dei fratelli Iacomoni, Marco (allenatore) e Alessandro (presidente). Si tratta di una sfida importante che alle contendenti offre ancora la possibilità di poter accedere alla finalissima in programma domenica per un posto nel prossimo campionato di Eccellenza 2023-24.

Per tutta la settimana il Lanciotto del presidente Cerbai si è allenato sul campo in erba per adattarsi meglio per la sfida odierna contro la rivale aretina. Il Lanciotto giocherà con la formazione tipo, con i punti di riferimento con Roselli fra i pali, con il capitano Di Giusto in cabina di regia difensiva. A centrocampo Delli Navelli e Bambi, mentre per l’attacco il tecnico Selvaggio può fare affidamento su Algerino, Failli, Fathou e Ascolese. In definitiva, sarà una sfida che richiederà umiltà e tanto sacrificio per poter coronare questo sogno della finale. Per regolamento, in caso di parità al 90’ si effettueranno i tempi supplementari. Persistendo ancora parità, verranno eseguiti i calci di rigore. Infine, l’altra semifinale che si gioca al "Bui" di San Giuliano Terme è fra Geotermica (girone C) e Larcianese (girone A), gara diretta da Avelardi di Livorno.

G. Pul.