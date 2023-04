L’Affrico fa lo sgambetto all’Antella E l’Audax Rufina vola in Eccellenza

Campionato di Promozione al foto finish. Gli ultimi 90 minuti hanno decretato la vittoria della Rufina. I bianconeri di Diotaiuti promossi in Eccellenza anche per il pareggio dell’Antella sul campo dell’Affrico. Retrocede il Quarrata. Lanciotto-Calenzano sospesa per infortunio all’arbitro alla sua terza gara in pochi giorni (si recupera mercoledì). Tutto deciso per i play off e play out. I risultati.

Affrico-Antella 2-2. Per pochi centimetri l’Antella non taglia il traguardo. La vittoria che serviva non è arrivata. Tensione a fine gara fra giocatori e dirigenti di entrambe le due squadre. Espulsi Grattarola e Merciai. Ai play off di nuovo Antella e Affrico.

Audax Rufina-Rignanese 3-0. La vittoria sulla Rignanese fa volare la Rufina in Eccellenza per via dei gol di Di Vito (doppietta) e Tanini.

Grassina-Luco 2-0. Violetta e Manecchi conquistano i play off su rigore. Ai play off il Grassina è con il Lanciotto Campi.

C.S. Lebowski-San Piero a Sieve 1-2. Il San Piero va ai play out. I gol di Zeni e Tirinnanzi. Festa d’addio al calcio per Daniele Geri.

Montelupo-A.G. Dicomano 0-1. Fedele fa giocare i play out con la Rignanese.

G. Pul.