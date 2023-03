L’Affrico batte l’Audax Big match Antella-Lanciotto Derby fra San Piero e Luco

Nell’anticipo di ieri la vittoria l’Affrico sulla capolista Audax Rufina per 1-0 (rete Di Gaudio), rende più affascinante questa 10ª giornata di ritorno del girone "B". Riposa il Montelupo. Queste le gare odierne delle 15.

Antella 99-Lanciotto Campi. Big match decisivo per entrambe: l’Antella per il sorpasso, gli ospiti per l’aggancio. Padroni di casa privi di Picchi e con Santucci in forse, Lanciotto al completo.

A.G. Dicomano-C.S. Lebowski. Dopo la vittoria a tavolino sul Luco, il Dicomano cerca punti salvezza. Rientrano Bencini, Coralli e Bianchi. Ospiti privi di Celentano, Bonini e Berlincioni.

San Piero a Sieve-Luco. È un derby dai sapori forti con la squadra di casa senza Lastrucci e Bonifazi. Il Luco recupera Brocchi ma non avrà Cirillo.

Athl. Calenzano-Quarrata Olimpia. Il Calenzano affidato al nuovo tecnico Galeotti è al completo.

Rignanese-Grassina. La Rignanese recupera Fagioli e Forni, con Falciani e Landini in dubbio; Grassina al completo.

G. P.