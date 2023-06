La Vigor conferma Cresci in panchina

In Seconda Categoria la Nova Vigor Misericordia conferma tutti dopo la salvezza ottenuta nella scorsa stagione. La società di Pontassieve, diretta dal presidente Maurizio Gennai e dal vicepresidente Antonio Viviani, ha affidato nuovamente l’incarico di direttore sportivo a Mansueto Perini.

In panchina rimane Marco Cresci, che adesso è in possesso del patentino dopo il debutto assoluto come allenatore nel campionato 20222023.

In Terza Categoria lo Scarperia conferma Giuseppe Aiello in panchina, con Marco Truglia ancora nel ruolo di direttore sportivo che aveva assunto in corsa nel torneo da poco concluso.

La Sandro Vignini Vicchio, reduce dalla sconfitta ai supplementari nella semifinale dei play-off sul campo dell’Unione Sport Firenze City, conferma l’allenatore Marco Giovannetti e il direttore sportivo Massimiliano Nardoni e rilancia le proprie ambizioni per il passaggio di categoria.