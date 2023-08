La Vangi si prepara alla stagione 2024 Altri tre arruolati

Sono già sei gli atleti Juniores con i quali il Team Vangi di Calenzano, abbinato alla Sama Ricambi Il Pirata, si è accordato per la stagione 2024. Oltre ai toscani Danilo Bartoli, Diego Buti e Mattia Ballerini accordo raggiunto con il forte marchigiano Giacomo Sgherri (5 le vittorie fino ad oggi), con Luca Nicoloso e Pietro Scottoni. Il main sponsor Fabrizio Vangi, grande tifoso anche della Fiorentina e amante del ciclismo, intende completare la squadra Juniores della prossima stagione con altri arrivi, per i quali sono in corso trattative.