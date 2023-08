La Toscana brilla anche senza oro Doppio podio che vale la trasferta

di Antonio Mannori

Bravi e brillanti gli Allievi toscani ai Campionati Italiani Giovanili di Forlì, ma per la rappresentativa regionale nessuna medaglia d’oro, anche se si è trattato di una delle trasferte più positive di sempre. La squadra ha chiuso la rassegna tricolore con due argenti, un bronzo e un quarto posto. Splendida la prestazione del quartetto Allievi dell’inseguimento, composto dai fiorentini Emanuele Ferruzzi, Zeno Pisani, Gerolamo Manuele Migheli, Francesco Matteoli. I quattro sono andati forte, ma hanno trovato sulla loro strada il fortissimo poker trentino, che ha conquistato il titolo, e alla fine per i toscani c’è stato l’argento. Stesso metallo per il bravissimo Matteoli nella prova del Keirin, battuto dal veneto Tommaso Marchi, mentre ha ottenuto la medaglia di bronzo, dopo un’ottima e intelligente prestazione, la coppia Allievi formata da Pisani e Ferruzzi nel Madison.

Il bilancio della Toscana guidata dal tecnico Marco Lapucci e dall’ex campionessa del mondo Juniores su pista, la fiorentina Giorgia Catarzi, definita la "mente" tecnica della squadra, è stato completato dal 4° posto nel Madison delle Allieve, la fiorentina Nicoletta Berni e Ginevra Di Girolamo, e dai due sesti posti di Aurora Masi nell’Omnium e velocità donne Esordienti, e dal sesto posto di Maddalena Simeoni nell’Omnium Allieve.

Ora la Toscana della pista è attesa dalla finale del Trofeo delle Regioni. In fatto di medaglie della Toscana, da ricordare anche quella dell’Allieva valdarnese Elisa Ferri nel Campionato Giovanile Europeo di mountain bike svoltosi al Ciocco in Garfagnana, dove Elisa ha confermato la sua bravura al cospetto di agguerrite avversarie.

ALLIEVI – Per i fiorentini solo piazzamenti nella 28ª edizione della Pisa-Volterra, una classica per la categoria che ha preso il via dal ciclodromo di Coltano con 100 partenti. Ha vinto per distacco, con un’azione solitaria iniziata a più di 30 chilometri dal traguardo sulla salita di Terricciola, il sedicenne piemontese Thomas Bernardi della Vigor Cycling Team, alla prima vittoria stagionale. Un successo meritato anche perché negli ultimi dieci chilometri tutti in salita Bernardi ha saputo resistere al ritorno del brillante siciliano Cristian Buturo (Team Competition), che l’anno prossimo sarà Juniores nelle file del Team Pieri di Calenzano.

Per i fiorentini il migliore è stato Manuele Migheli (V.C. Empoli) giunto quarto a un minuto, mentre Giulio Pavi Degl’Innocenti (Empolese) vincitore nel 2022 ha chiuso in quinta posizione, Mattia Ballerini (Vangi Sama) in sesta e Zeno Pisani (Olimpia Valdarnese) in decima. Il titolo di campione provinciale pisano è andato a Danilo Bartoli della Coltano Grube, società organizzatrice della corsa.