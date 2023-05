La tenacia viola va al potere Una gioia costruita col sudore

Colpo di scena, l’assassino si nasconde nei nei titoli di coda, è biondo e si chiama Barak.

Prima di lui lo strapotere di Nico Gonzalez e soprattutto della Fiorentina (15 occasioni da rete), ma il piede di Barak ha allontanato i rigori, che sono notoriamente una lotteria. Che ingiustizia sarebbero stati per la Fiorentina, che con una tenacia raramente vista dopo 55 partite giocate in ogni parte d’Europa ha avuto la tenacia di impostare una partita così solida.

Intensa anche, ma di un’intensità diversa, finalmente più calcolata, da squadra tattica dopo essere stata tante volte scriteriata per eccesso di generosità. Gonzalez straordinario e insieme a lui – se dobbiamo citare un altro giocatore oltre all’assassino biondo – il capitano Biraghi: sfornava cross come se non ci fosse un domani. E invece ci sarà, eccome.