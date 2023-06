La Settignanese vince il 37° Torneo Scagliotti, 1-0 all'Affrico nella finalissima

La Settignanese ha battuto 1-0 l’Affrico nella finalissima del "37° Torneo Cinzio Scagliotti", organizzato dall’Audace Galluzzo e riservato agli Esordienti 2010. Rete decisiva nel primo tempo dell’attaccante Cristian Stiacci, con una bella azione e tiro vincente di sinistro dal limite dell’area. Successo meritato per i rossoneri che nell’arco della partita hanno avuto più occasioni rispetto all’Affrico. Un gruppo guidato da Maurizio Romei e con forti potenzialità. "Ringrazio tutti i ragazzi e le loro famiglie - afferma mister Romei - per l’impegno e la serietà dimostrata in questa stagione. Un successo di prestigio che metteremo con onore nella nostra bacheca. E ora lo sguardo è rivolto alle sfide del futuro". Molto bella la coreografia del numeroso pubblico delle due squadre, con palloncini, sciarpe, bandiere, striscioni, fumogeni, per un tifo veramente da stadio. Altro aspetto di rilievo la correttezza nell’incitare e applaudire i ragazzi.

La formazione della Settignanese vincitrice del Torneo Scagliotti: Mannocci, Carpanesi, Mannini, Magnelli, Boldrin, Hoxha, Cardella, Passannanti, Milan Yastrzhembski, Brandani, Stiacci, Silverio. Hassan, Parenti, Tassi. All. Maurizio Romei, vice Damiano Righeschi.

Alle premiazioni erano presenti Vasco Brogi consigliere Figc-Lnd, Serena Perini presidente Quartiere 3 e Letizia Perini consigliera comunale entrambe del Galluzzo, insieme allo staff del Galluzzo con l’organizzatore Icidio Bardelli, Paolo Rossi direttore generale settore giovanile, Vanessa Sezzatini segretaria, il presidente Franco Angelozzi e il vicepresidente Franco Tanini. Premiata come terza squadra classificata l’Audace Galluzzo, al quarto posto l’Albereta. Riconoscimento come miglior portiere a Di Mauro dell’Affrico, miglior giocatore Stiacci della Settignanese.

Francesco Querusti