La Rufina ci crede Ma c’è il Montelupo Occasione Luco

Queste le gare in programma (ore 15).

Audax Rufina-Montelupo. La capolista Rufina riparte con il punto di vantaggio sugli inseguitori e con il portiere Valoriani tornato disponibile. Ospiti privi di Cupo.

Lanciotto Campi-Affrico. Sfida interessante con i campigiani sempre all’inseguimento della vetta. Rientrano Manzatu e Algerino, mentre l’Affrico sarà privo di Benvenuti.

Grassina-A.G. Dicomano. Al "Pazzagli" il Grassina punta a recuperare terreno per rientrare in zona play off. Rossoverdi al completo; Dicomano privo di Bianchi, Bencini e Coralli. C.S. Lebowski-Antella 99. Altra sfida play off con la squadra locale priva di Bonini e Urbinati. Nell’Antella non ci sarà Picchi.

Luco-Athl. Calenzano. Archiviata la mancata qualificazione alla finale di Coppa Italia, il Luco cerca il pronto riscatto.

Quarrata-Rignanese. Contro i pistoiesi privi di Raimondo, la Rignanese deve sciogliere i dubbi su Landini e Fagioli.

G. Pul.