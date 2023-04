La Rondine ferma la festa del Figline

La terzultima giornata di Eccellenza ha sciorinato risultati da cardiopalma arrecando scossoni più alla parte alta della classifica che in coda. La capolista Figline perde di misura sul campo della Rondinella e rimanda la festa promozione. Sei gol fra Baldaccio e Fortis, mentre il Firenze Ovest vince la sfida importante con il Porta Romana. Gli ultimi 180 minuti saranno decisivi, sconsigliabili ai deboli di cuore. Ha riposato la Sinalunghese. Sabato si tornerà tutti in campo

Rondinella Marzocco-Figline 1-0. La squadra di Tronconi scivola di nuovo, stavolta sul campo della Rondinella che non molla la speranza di entrare nei play off. Il gol vincente dei biancorossi è di Rosi. Gli ospiti nel finale con Marini non sfruttato l’opportunità di pareggiare. Espulso Arnetoli. La festa promozione rimandata.

Colligiana-Pontassieve 3-2. Nonostante l’impegno profuso nell’arco dei 90 minuti, il Pontassieve si è dovuto inginocchiare alla Colligiana che si è ripresa il posto nei play off. I gol: Mugnai, Bouhamed, Cicali per i locali, Taflaj e Minischetti per gli ospiti. Castiglionese-Lastrigiana 1-0. Quando il pari sembrava ormai in pugno, Menchetti a una manciata di minuti dal termine infilava il portiere Fedeli. Ora alla Lastrigiana trema.

Baldaccio Bruni-Fortis 3-3. Allo "Zanchi" di Anghiari è stata una sfida fino all’ultimo respiro. Sei gol: Bruni, Torzoni, Mercuri, Grazzini, Terzi e Torricelli; con l’aggiunta di quattro espulsioni: Lomarini, Andreani, Donatini e l’allenatore locale Borgo. Nel finale annullato un gol a Bruni. Ora per i play off alla Fortis servono sei punti.

Firenze Ovest-Porta Romana 1-0. Con il cuore e tanto carattere l’Ovest pur giocando senza Alicontri espulso per 80 minuti, si aggiudica la sfida salvezza con il Porta Romana. L’arbitraggio ha fatto discutere. Espulso l’allenatore Angiolini.

Signa-Prato 2000 5-0. Grazie a Vitrani, Dallai, Giuliani (doppietta) con il capo cannoniere Lorenzo Tempesti che sale a 20 reti, il Signa liquida la retrocessa Prato 2000.

Chiantigiana-Nuova Foiano 0-1. Al 95’ il Foiano con Costantini si tira fuori dalla zona play out e spera nella salvezza. Espulso Spinelli.

Mazzola Valdarbia-Zenith Prato 1-1. Al gol di Lunghi, al 90’ ha risposto Cruciani che consente ai senesi di sperare ancora nei play off.

Giovanni Puleri