La Molinense trionfa I Galeotti fanno la differenza

MOLINENSE

3

SANTA BRIGIDA

1

MOLINENSE: Mariani, Ceni (87’ Bianchi), Lapi F. (67’ Michelassi), Grifoni, Caioli, Galeotti E., Carli, Pardi (85’ Fagorzi), Guidi (67’ Pettineo), Galeotti G., Celli (75’ Lapi L.). All. Coppini.

SANTA BRIGIDA: Magazzini, Luccianti, Sarti F., Crescioli, Novelli, Raggi, Brilli, Pasqui (73’ Zenga), Batistini, Gori, Terruso. All. Di Pasquale.

Arbitro: Como di Arezzo.

Marcatori: 16’ Galeotti G. (r), 20’ Terruso, 31’ Celli, 83’ Galeotti E.

Note: espulso 32’ Galeotti G.

La Molinense si aggiudica il derby contro il Santa Brigida con il punteggio di 3-1. Dopo 16’ del primo tempo la formazione di casa si porta in vantaggio con un calcio di rigore (concesso per un fallo ai danni di Emanuele Galeotti) che viene trasformato da Gioele Galeotti. Al 20’ gli ospiti pareggiano con una rete di Terruso. Al 31’ Celli riporta avanti la squadra di casa, ma appena 1’ più tardi Gioele Galeotti viene espulso per doppia ammonizione e lascia la compagine di Coppini in dieci. All’83’ Emanuele Galeotti chiude i conti siglando la terza rete della Molinense.