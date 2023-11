La Molinense è irresistibile. Gallianese espugna Sant’Agata

La Molinense batte 3-0 il Santa Brigida e fa suo uno dei derby più attesi del panorama calcistico fiorentino. Partita giocata a Molino del Piano davanti a un numeroso pubblico e decisa nel secondo tempo dalle tre reti dei locali di mister Fabian Cecchi: 46’ Pardi, 51’ Degl’Innocenti e 76’ Guidi.

Sempre nel girone I vincono tutte e quattro le squadre mugellane di vertice. La capolista Reconquista di San Piero a Sieve vince in trasferta 2-0 sul campo della Ludus 90 con due gol nel finale: al 77’ Rosi e all’86 Luchi, dopo il grave episodio di violenza all’esterno dell’impianto sportivo. La società Ludus 90 si ritiene completamente estranea ai fatti. La coppia al secondo posto continua a vincere. Il Firenzuola passa 3-2 a Pontassieve sul campo della Vigor Misericordia. Il Firenzuola va tre volte in vantaggio: al 1’ Cavicchi, al 42’ Bazaoui, all’80 Marchi. La Vigor aveva due volte raggiunto gli avversari con reti di Terruso e Cresci. La Gallianese vince 4-3 in casa del Sant’Agata uno spettacolare derby, con finale di gara ad alta tensione. Dopo il triplice fischio squadre a lungo negli spogliatoi e qualche nome sul taccuino dell’arbitro. Le reti della Gallianese sono di Simiele, Mattoni, Coralli e Pietro Pierottoli; per il Sant’Agata a segno Santi e doppietta di Cresti. Il Sagginale, quarto in classifica, batte fra le mura amiche in rimonta 3-1 la Fulgor Castelfranco (gara giocata a Ronta). Vantaggio ospite con Hoxa, poi si scatena il Sagginale con gol di Susini, Maretti e Brocchi. Nelle altre gare il Pelago supera con merito per 2-0 il Firenze Sud. Parità 1-1 tra Firenze City e Pian di San Bartolo. A reti inviolate Caldine e Bagno a Ripoli.

Nel girone F vittorie di Laurenziana e Real Peretola, terza e quarta in graduatoria. La Laurenziana vince 3-0 a Mezzana con realizzazioni di Fimiani, Grassi e Giuliani. Real Peretola-Tavola 2-0 rete di Fantoni e autogol. Nel girone H nelle gare di cartello Grevigiana-Sambuca 0-2 con doppietta di Chiostrini; Mercatale-San Polo 1-0 con decisivo il gol di D’Acunzo.

F. Que.