La metamorfosi di Jovic e Cabral La doppia... doppietta vale il futuro

di Riccardo Galli

Dall’esclusione (in coppia) a Torino, contro la Juventus, alle doppiette di Braga, in Conference League. Niente mezze misure, insomma, per Jovic e Cabral, passati, nel giro di cinque giorni, dalla bocciatura in campionato – con Italiano che aveva preferito Kouame nel ruolo di centravanti – ai due gol a testa che hanno affondato lo Sporting Braga.

Bravi e decisivi, insomma, i due centravanti che nei 90 minuti a disposizione ieri, sul palcoscenino europeo, hanno deciso di rispondere nel modo giusto all’affondo subìto da Italiano nella domenica di Juventus-Fiorentina.

Ok, è giusto ribadirlo, il Braga è stato tutt’altro che un avversario temibile, e questo di certo ha dato una mano ai due bomber ritrovati, ma la doppia doppietta può rappresentare una svolta decisiva e incoraggiante per sbloccare e spingere nella direzione giusta l’annata dei due centravanti.

Capitolo Jovic. Nelle gerarchie di Italiano, salva appunto l’eslcusione di Torino, il serbo è il punto di riferimento dell’attacco della Fiorentina e i due gol di ieri sono due fotografie di segnature di qualità. Bella e precisa la girata di testa (0-1), non facile l’inserimento per mettere in rete il fendente di Saponare per lo 0-2. Jovic, insomma, i numeri del centravanti di razza li ha e anche il fatto di essere diventato il capocannoniere della Conference (6 gol dopo 9 gare) è una conferma che Luka ha la possibilità (e deve farlo) di mettersi la Fiorentina sulle spalle e portarla il più in alto possibile.

Riflettori su Cabral. La doppietta del brasiliano raccoglie a sua volta un altro significato. E qui entra in scena la forza di volontà, la tenacia e lo spirito tutto sudamericano di chi ha una voglia matta di spaccare il mondo nonostante le difficoltà e gli ostacoli.

La prima rete di Cabral racconta un gesto da centravanti che sa regalare emozioni. La girata al volo in mezzo alla difesa avversaria disegna un gesto atletico che Re Artù si è voluto concedere quasi a sottolineare che lui i gol li sa fare. E ha una voglia matta di mettersi segnarne il più possibile. Magari anche meno belli, sicuramente decisivi. Bello lo spirito del brasiliano che poi si è spinto oltre. Quasi a voler rimettere in pari lo score con l’amico-concorrente, Jovic. Altro guizzo e altro gol, per una doppietta che vale oro per il presente, ma soprattutto per il futuro.