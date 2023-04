La lunga volata dello Scandicci Con la Pistoiese non sarà facile

Punti importanti a tre giornta dal termine per lo Scandicci, che oggi al "Turri" (ore 15) contro la Pistoiese cerca il successo per sperare ancora nella salvezza. Dopo l’ottima vittoria di Mezzolara, i Blues di Mirko Taccola sono chiamati a confermarsi di nuovo per muovere ancora la classifica per cercare di ridurre il distacco della forbice. Contro la Pistoiese, poi con il Salsomaggiore ormai retrocesso e infine con il Prato, sfide che dovranno garantire punti per agganciare i play out. Non sarà una sfida facile contro una Pistoiese impegnata a ridurre i quattro punti di distacco nei confronti della capolista Giana Erminio. Giornata che vedrà alcuni scontri diretti salvezza che coinvolgono altre avversarie dello Scandicci: Correggese-Bagnolese, Fanfulla-Santangelo e Aglianese-Mezzolara, sfide importanti che la squadra del presidente Fabio Rorandelli può trarre benefici.

"Sarà una gara difficilissima per noi, ma anche per loro – puntualizza l’allenatore Mirko Taccola – tutti e due abbiamo necessità estrema di vincere per motivazioni diverse. Sarà una sfida che richiederà tanta fisicità contro una Pistoiese fortissima, al quale necessita una prestazione ottimale, perché senza la prestazione non si arriva a un risultato positivo". Per la formazione, Taccola dovrà rinunciare a Frascadore e Sinisgallo ancora squalificati, ma può fare affidamento sui rientranti Tacconi e Santeramo con Borgarello che andrà in panchina. Arbitra Poli di Verona, coadiuvato da Munitello di Gradisca D’Isonzo e Della Mea di Udine.

G. Puleri