La Laurenziana va a caccia del sogno

Appuntamento di grande importanza per il calcio dilettanti con la finale di Coppa Toscana Seconda categoria fra San Gimignano-Laurenziana. Si giocherà domani sera alle 20,45 allo stadio Bozzi delle Due Strade a Firenze. In campo la Laurenziana, vera rivelazione, contro la corazzata San Gimignano che ha dominato e già vinto il proprio girone del campionato. La partita vede nettamente favorito il San Gimignano che dispone di una rosa giocatori di alta qualità per la Seconda categoria, ma in gara secca tutto è possibile e alla Laurenziana cercheranno in tutti i modi di scalare le Torri e compiere una eccezionale impresa. In caso di parità, supplementari e calci di rigore. Seguiranno le premiazioni, alla presenza del presidente del Comitato Toscana Figc-Lnd Paolo Mangini.

Il 5 aprile, sempre allo stadio Bozzi sarà la volta della finalissima di Coppa Toscana Prima Categoria tra Sestese-Viciomaggio. Nella Coppa Italia di Eccellenza sarà la squadra lombarda del Cast Brescia il prossimo avversario del Certaldo in semifinale. Si giocherà il 5 aprile l’andata in trasferta e il 12 il ritorno a Certaldo.

F. Que.