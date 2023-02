La Lastrigiana cade in casa con lo Zenith Decisiva la rete dell’ex Caggianese al 64’

Dopo tre vittorie di fila, la Lastrigiana del tecnico Bartalucci nel posticipo di ieri del campionato di Eccellenza si è dovuta arrendere in casa con lo Zenith Prato. Una sconfitta di misura (0-1) determinata dal gol dell’ex Caggianese, dopo che per lunghi tratti la Lastrigiana aveva messo in difficoltà gli avversari. Subìto il gol, la squadra biancorossa, ha provato a rimontare senza riuscirci. Il gol: al 64’ Falteri appoggia per Gonfiantini che effettua un cross, la palla giunge a Caggianese che batte Fedele. Lo Zenith sale al quarto posto con 37 punti, mentre la Lastrigiana resta al 10° posto con 30. La Lastrigiana era così scesa in campo: Fedele, Barzini (Borgioli), Bandini (Terzani), Crini (Pierattini), Calonaci, Biondi, Ciotola (Valori), Ammannati, Bianchi, Manganiello, Corsi.

G. Pul.