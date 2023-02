"La finalissima? È giusto sognare Guai a distrarsi"

Concentrazione massima, nonostante il risultato dell’andata. Vincenzo Italiano ha messo in guardia la sua squadra alla vigilia: "È una partita che avrà una sua storia a parte. Cercheremo di sfruttare il vantaggio che abbiamo. Non so cosa proporranno loro per riaprire la gara, ma dobbiamo approcciarla bene senza dargli vantaggi. Nessuna distrazione, non dobbiamo distruggere il vantaggio costruito, sarebbe folle".

Nelle coppe la squadra sembra più libera di testa, più leggera: "Può essere casualità, può essere il valore dell’avversario. Non lo so, sicuramente nelle coppe siamo diversi rispetto al campionato. In Serie A le squadre sono preparate, ti concedono poco". Un occhio anche alla formazione: "Sirigu è tornato a casa per un lutto familiare. Gli ho parlato: se torna mentalmente libero, gioca lui. Mi piacerebbe vederlo all’opera". "Se crediamo nella vittoria della Conference?" ha poi detto Italiano a Sky Sport. "Sognare non costa niente. Ne parliamo spesso, il desiderio è andare avanti più possibile" Con il tecnico ha parlato anche Rolando Mandragora: "Vogliamo portare un trofeo a Firenze. Accantoniamo la partita d’andata, che è stata ottima. Stasera serve un approccio feroce, vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi".

Alessandro Latini