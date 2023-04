La Fiesole allo "Zini" Sarà maxi-esodo viola

FIRENZE

Oltre 2.066 biglietti del settore ospiti venduti: questo l’ultimo dato ufficiale ’registrato’ dalla Cremonese, venerdì scorso. Ma nelle ultime 24 ore l’impennata di richieste per partecipare alla trasferta di coppa, indica già superata la quota di 3500 sostenitori viola pronti a presentarsi domani allo stadio "Zini".

Otto vittorie consecutive tra campionato e Conference League, un’iniezione di fiducia a Milano contro l’Inter appena tre giorni fa e una forte determinazione nel voler conquistare l’accesso alla finale di Coppa Italia: ci sono tutti gli ingredienti giusti per favorire un esodo di tifosi viola domani a Cremona, esodo che infatti avverrà ma che era già programmato da diversi giorni. Il 24 marzo (alle 16) infatti scattava la possibilità di acquistare i biglietti per il settore ospiti dello stadio di Cremona, in meno di un quarto d’ora sono andati esauriti tutti i 2.500 posti (circa) riservati esclusivamente ai tifosi della Fiorentina. A quel punto molti sostenitori viola hanno ripiegato su altre zone dello stadio, per esempio il settore "tribuna distinti" e ci sono almeno mille tifosi della Fiorentina che sono riusciti ad acquistare un biglietto. Domani a Cremona quindi sono attesi tra i 3.500 e i 4 mila tifosi viola, con la parte più calda del tifo che inciterà la squadra dalla curva nord, il settore riservato agli ospiti. Lo Zini sarà completamente esaurito, sono stati venduti tutti i biglietti per questa partita così sentita sia dai gigliati che dai grigiorossi. Sono circa 15mila dunque le persone che vedranno dal vivo questa semifinale d’andata di coppa Italia.

Anche per la semifinale di ritorno ci sarà di certo una grande cornice di pubblico, gara che si giocherà al Franchi giovedì 27 aprile alle 21 e che sarà decisiva per capire chi andrà in finale, ma già domani i primi 90 minuti di questa doppia sfida potrebbero indirizzare il discorso qualificazione.

In vista di domani i gruppi della curva Fiesole stanno organizzando addirittura una coreografia, eccezionalmente in trasferta, ulteriore dimostrazione di quanto sia sentita questa importantissima partita.

Alessandro Guetta