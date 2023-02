La ferocia che serviva per crescere

Cosimo

Zetti

Tre punti, una boccata d’ossigeno fondamentale, quell’iniezione di fiducia che serviva per affrontare con maggiore tranquillità la partita di sabato col Milan e l’andata di Conference contro il Sivasspor. Mai, come stavolta, la gara di Verona poteva avere strascichi pericolosissimi. Perdere avrebbe trascinato la Fiorentina a un passo dalla zona retrocessione, sarebbe aumentata la paura, e se la paura fosse entrata nella testa dei giocatori tutto sarebbe diventato maledettamente più complicato. Tiriamo allora un sospirone di sollievo e godiamoci questa vittoria che dovrebbe riportare carica e autostima in vista dei prossimi impegni. La squadra è entrata in campo concentrata, Barak ha fatto valere la legge dell’ex e Cabralone ha timbrato ancora. La Fiorentina non è stata bellissima, ma si è dimostrata concreta e ha capitalizzato al massimo le occasioni avute come mai aveva fatto nel corso del campionato. Una squadra feroce, quello che chiedeva Italiano. Meno tiri, ma più gol. E poi ancora lui: King Arthur, capace di segnare di piede o di mezzo stinco, forse di polpaccio, comunque un altro gol di un giocatore che è migliorato tantissimo e che sta finalmente raccogliendo il frutto dei suoi sacrifici. Biraghi? Una punizione geniale da circa 50 metri con tanto di esultanza polemica nei confronti di tifosi (che poteva però risparmiarsi...). Comunque sia tre punti d’oro che ci portano a 11 lunghezze sulla zona retrocessione e ci fanno finalmente dormire sonni molto più tranquilli. Polemiche a parte...