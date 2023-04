La duttilità di Nico E la qualità di Jack

Atalanta coperta e abbottonata: Koopmeiners attaccato alle costole di Mandragora per provare a toglierlo dal palleggio, con Castrovilli che si alza per far uscire Ederson dalla sua mattonella, giostrando con un minimo di libertà. De Roon sorveglia Barak per non fargli trovare la profondità. Il risultato è un gioco meno fluido sugli esterni: Ikone e Nico faticano ad accendersi. Sono così Dodo da una parte e Terzic dall’altra a spingere e a creare superiorità, fino a quando Nico cerca fortuna (riuscendo) arretrando per non dare punti di riferimento. Cabral, stretto nella morsa Djimsiti-De Roon va anche sull’esterno per favorire i tagli centrali di Barak e Castro. Aumentano i giri del motore viola per uscire dalla morsa della mediana bergamasca, più preoccupata a distruggere, cercando di sfruttare ripartenze e lanci per le torri Zapata-Hojlund. Ingresso di Jack cambia l’inerzia e per poco la gara.