La Coppa Liberazione è di Turconi La Hopplà Petroli vince a Pessina

Dagli juniores agli esordienti la giornata ciclistica del 25 Aprile sulle strade della Toscana. Fari puntati sulla Coppa della Liberazione a Turano con il meritato successo sotto la pioggia di Filippo Turconi della Bustese Olonia al termine di una gara (191 i partenti) selettiva come volevano le previsioni. E’ stata la salita di Evam proprio quanto si scatenava una pioggia copiosa sulla gara, a decimare il gruppo e lanciare all’attacco il bravissimo quanto sfortunato Gualdi che una volta raggiunto da Turconi e Sambinello rimaneva vittima di una foratura. Il tandem rimasto al comando era ripreso nel finale da Cattani compagno di squadra di Turconi. Quest’ultimo aveva buon gioco scattando all’ultimo chilometro per andare a cogliere la vittoria con 7“ su Mattia Sambinello e 18“ su Alessandro Cattani.

Nelle due gare esordienti di Albergo il successo di Emanuele Tarabori (Via Nova) su Roggi, Dasoli e la coppia della Fosco Bessi formata da Moroni e Nieri. Il migliore tra gli atleti del 1° anno Riccardo Frosini (Olimpia Valdarnese) nei confronti di Montella, Richetti, Giraldi e del fiorentino Fratoni.

A Donoratico altra gara con partenza unica e vittoria assoluta per Giuseppe Seminara della Pol. Milleluci sui fiorentini Migheli e Luci, Bersani e Pierazzuoli. In questa gara poker stagionale invece tra esordienti del 1° anno per Andrea Mori (Donoratico) che come domenica a Greve ha superato la coppia empolese Scappini-Gastasini, Gabbrielleschi e Menici.

Tra gli allievi a Donoratico successo di Julian Bortolami (Pool Cantù) nei confronti di Matteoli, Migheli, Brenna e Luci, mentre ad Albergo si è affermato per distacco il campione italiano di ciclocross, l’umbro Gagliardoni Proietti dell’Uc Foligno.

A Pessina Cremonese in Lombardia trionfo della squadra dilettanti Hopplà Petroli Firenze. La firma è quella di Kyrylo Tsarenko, ucraino classe 2000, che in solitaria si è presentato al traguardo mentre il fiorentino Tommaso Nencini giungeva secondo. Al nono posto invece il valdarnese di Incisa, Matteo Regnanti a completare il successo del team.

Antonio Mannori