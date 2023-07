La Cattolica Virtus presenta lo staff tecnico per la prossima stagione

La Cattolica Virtus presenta lo staff tecnico della prossima stagione. Gli Allievi Regionali Elite saranno allenati da Diego Murras che prosegue l’avventura col 2007, con preparatore atletico Gianmarco Donnini e collaboratori Dino Somigli e Lapo Nigi. Questi ultimi tecnici si occuperanno anche degli Allievi B, sulla cui panchina siederà Francesco Vallini, con preparatore atletico Elia Bonciani, altro ex calciatore giallorosso.

Continuità nella categoria Giovanissimi Regionali Elite con in panchina Rosario Carubia (nella foto) per i ragazzi del 2009, il collaboratore tecnico è Oberdan Santi e il preparatore atletico Luca Consigli. Riparte dai Giovanissimi B mister Mirko Alla, che sarà coadiuvato da Alberto Veneruso nel doppio ruolo di collaboratore tecnico e preparatore atletico. Ad allenare i portieri delle giovanili ci saranno Bernardo Sali e Giovanni Guarnieri, mentre come massaggiatore è confermato Antonio Marcolin.

Lo staff tecnico e le squadre sono costruite grazie al lavoro del responsabile settore sport Paolo Bosi, del direttore sportivo Lorenzo Billi e degli scouting Luciano Bresci e Gabriele Sarti.

F. Que.