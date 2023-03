La catena di destra che fa male al Milan

Tridente offensivo tecnico e veloce per tenere alta la squadra e sostenere Cabral, centravanti che lavora per se per i suoi esterni; stavolta Gonzalez e Ikone. La posizione di Amrabat, sempre basso a innescare l’azione, e quella di Bonaventura (se la trova da solo senza problemi) a dettare la manovra imbrigliano il centrocampo, con un Mandragora ovunque. Ma è la catena di destra Dodo-Ikone quella più attiva, anche per tenere basso Hernandez, con Rebic e De Ketelaere poco inclini a coprire. La prima conclusione del Milan arriva solo con un lancione lungo, ma Giroud non è Jovic e Terracciano si salva d’istinto. E’ sempre dalla destra che la Fiorentina affonda: non un caso che il fallo da rigore nasca proprio da un’accelerazione di Ikone e il raddoppio dai piedi di Dodo..