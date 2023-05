Juniores, mercoledì i campionati toscani su pista al Velodromo

Il prossimo programma ciclistico in Toscana si apre dopodomani mercoledì (ore 15,30) con la riunione su pista al Velodromo di Firenze dove sono previsti i campionati toscani "Omnium" per juniores maschi e femmine. Sabato la terza edizione de "La Medicea" a Cerreto Guidi per gli under 23, seguita domenica dall’internazionale Gp Industrie del Marmo a Marina di Carrara per élite e U23. Giovanissimi sabato a Marcignana; domenica esordienti ad Arezzo e Pieve a Fosciana dove ci saranno anche gli allievi. Infine a Montemarciano altra gara allievi.