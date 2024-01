Juniores. Floriagafir aggancia la testa, Folgor ko

Colpi di scena nei due gironi fiorentini del campionato Juniores regionali. Nel girone D la capolista Folgor Calenzano è caduta 2-0 in casa contro il Csl Prato, venendo raggiunta in testa alla classifica dalla sorprendente Floriagafir che ha battuto 3-0 lo Scandicci. Della sconfitta del Calenzano ha approfittato anche il Rinascita Doccia che, grazie al 2-1 nel derby sul campo del Castello, si è portato a un solo punto dalla vetta. Sconfitta imprevista del Lebowski che è stato battuto 4-2 in casa dal Viaccia.

Nel girone E la capolista Audace Galluzzo pareggia 2-2 contro il Casellina. Ne approfitta il San Miniato che supera 2-0 il Casentino ed ora è secondo a meno quattro punti. Al terzo posto grande affollamento con tre squadre a pari punti: il Bibbiena, che ha vinto 3-0 contro il Porta Romana, e poi Sancascianese e Valentino Mazzola che nel weekend si sono affrontate, con il successo per 3-1 dei gialloverdi di San Casciano Val di Pesa.

F. Que.